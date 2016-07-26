У Швеції в торговому центрі сталася стрілянина, є поранений

Про це повідомляє The Local.

Чоловіка госпіталізували з пораненням ноги.

Поліція не виявила стрілка в торговому центрі.

Вважається, що потерпілий і стрілець посварилися перед нападом останнього.

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Як повідомляє Reuters, стрілянина сталася в тій частині міста, де здебільшого проживають іммігранти.

Нагадаємо, внаслідок розстрілу людей в мюнхенському торговому центрі і біля нього 22 липня загинули 9 осіб.