У Швеції в торговому центрі сталася стрілянина, є поранений
23:00, 26 липня 2016Світ
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У шведській Мальмі вистрілили в чоловіка на території торгового центру.
REUTERS
Про це повідомляє The Local.
Чоловіка госпіталізували з пораненням ноги.
Поліція не виявила стрілка в торговому центрі.
Вважається, що потерпілий і стрілець посварилися перед нападом останнього.
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Як повідомляє Reuters, стрілянина сталася в тій частині міста, де здебільшого проживають іммігранти.
Нагадаємо, внаслідок розстрілу людей в мюнхенському торговому центрі і біля нього 22 липня загинули 9 осіб.
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