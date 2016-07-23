Клінтон назвала кандидата на пост віце-президента США

Напарником Клінтон стане сенатор від штату Вірджинія і голова Національного комітету Демократичної партії Тім Кейн, повідомляється на її сторінці в Twitter.

"Кейн присвятив своє життя боротьбі за чужі права", - йдеться в повідомленні.

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"Тім Кейн - невиправний оптиміст, який вірить, що немає нерозв'язних проблем, якщо почати їх вирішувати", - зазначила Клінтон.

Сенатор Кейн погодився піти з Клінтон на вибори.