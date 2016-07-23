Клінтон назвала кандидата на пост віце-президента США
06:41, 23 липня 2016Світ
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Кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон визначилася з кандидатурою на посаду віце-президента.
REUTERS
Напарником Клінтон стане сенатор від штату Вірджинія і голова Національного комітету Демократичної партії Тім Кейн, повідомляється на її сторінці в Twitter.
"Кейн присвятив своє життя боротьбі за чужі права", - йдеться в повідомленні.
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"Тім Кейн - невиправний оптиміст, який вірить, що немає нерозв'язних проблем, якщо почати їх вирішувати", - зазначила Клінтон.
Сенатор Кейн погодився піти з Клінтон на вибори.
Минулого тижня кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп також розкрив особистість свого напарника на виборах:кандидатом у віце-президенти став губернатор Індіани Майк Пенс.
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