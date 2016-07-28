Президент Туреччини планує перевести у своє підпорядкування армію та розвідку - Reuters
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив бажання перевести у своє підпорядкування армію і Національне агентство розвідки.
Про це повідомив турецький урядовець, передає РБК з посиланням на Reuters.
Як повідомляє агентство, Ердоган зазначив, що ця зміна вимагає внесення поправок до конституції, а також домовленостей з опозицією.
Така заява пролунала після засідання Вищої військової ради Туреччини, яка, як очікується, погодиться на реформи у збройних силах після спроби державного перевороту в країні.
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Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини Ефкан Ала заявив, що поліція країни найближчим часом отримає важке озброєння.
"Поліція отримає важку зброю в тій кількості, яка буде необхідна. Це не наша політика, щоб діяти, як ніби нічого не сталося", - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. У країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей.