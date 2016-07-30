Провал путчу в Туреччині: у мережі з'явилися фото затримання 42 журналістів
01:24, 30 липня 2016Світ
696 0
У Туреччині після спроби військового перевороту заарештовано десятки журналістів.
У мережі з'явилися фотографії затримання журналістів / twitter.com/MahirZeynalov
Журналіст Махір Зейналов опублікував у своєму Twitter фотографії затримання 42 журналістів.
Читайте такожВ Азербайджані закрили телеканал за інтерв'ю з "натхненником" турецького путчу Гюлен
За його словами, заарештовані найкращі, визнані і чесні представники професії, з багатьма він знайомий особисто.
Раніше влада Туреччини заявила про закриття понад 130 ЗМІ.
om/
Фото: twitter.com/MahirZeynalov
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter