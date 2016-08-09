Путін хоче розмістити авіабазу в Сирії на безстроковий період і на безоплатній основі

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в пояснювальній записці до проекту федерального закону «Про ратифікацію угоди між РФ і Сирійською Арабською Республікою про розміщення авіаційної групи Збройних Сил Російської Федерації на території Сирії».

Документ вніс до Держдуми сьогодні глава російської держави. Угода підписана в Дамаску 26 серпня 2015 року.

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«Угода укладається на безстроковий період і тимчасово застосовується з дати її підписання. Застосування угоди припиняється після закінчення одного року з дати отримання повідомлення однієї із сторін про намір припинити дію Угоди», - йдеться в документі.

Відзначається, що фінансування витрат на реалізацію угоди здійснюватиметься в межах бюджетних асигнувань федерального бюджету, виділених Міноборони Росії на відповідний рік.

Також у документі відзначається, російська авіаційна група розміщена на території Сирійської Арабської Республіки на прохання сирійської сторони і дислокована на аеродромі Хмеймім (провінція Латакія), який разом з його інфраструктурою та необхідної територією за погодженням сторін надаються в користування російській стороні на безоплатній основі.

Відзначається, що застосування російської авіаційної групи здійснюється згідно з рішенням її командира за планами, погодженими сторонами. Склад російської авіаційної групи визначається російською стороною за погодженням з сирійською стороною.

При цьому, озброєння, боєприпаси, обладнання і матеріали, необхідні для виконання російською авіаційною групою завдань за призначенням, для забезпечення безпеки і життєдіяльності її особового складу, ввозяться на територію Сирії без стягнення будь-яких зборів і мит.

Згідно з документом, особовий склад російської авіаційної групи безперешкодно перетинає кордон Сирії й не підлягає огляду прикордонними і митними органами сирійської сторони. Крім цього, особовому складу російської авіаційної групи та членам їхніх сімей надаються імунітети та привілеї, аналогічні тим, які передбачені стосовно дипломатичного персоналу дипломатичного представництва.

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Російська авіаційна група звільнена від усіх прямих і непрямих податків, користується повним імунітетом від цивільної та адміністративної юрисдикції Сирійської Арабської Республіки. Рухоме і нерухоме майно, архів і документи російської авіаційної групи недоторканні. Транспортні засоби та повітряні судна Російської Федерації, що використовуються в інтересах російської авіаційної групи, користуються імунітетом від огляду, обшуку, реквізиції, арешту та інших примусових заходів.

«Сирійська сторона не пред'являє жодних претензій Російській Федерації, її авіаційній групі та її особовому складу і не порушує стосовно них ніяких позовів у зв'язку з діяльністю російської авіаційної групи і її особового складу», - відзначається в пояснювальній записці.