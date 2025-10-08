Нова установа дасть можливість кредитування релокованого бізнесу та ВПО.

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про Національну установу розвитку (№ 11238). За відповідне рішення проголосували 280 народних обранців.

"Національна установа розвитку (НУР) - це державна спеціалізована інституція зі статусом "банку банків" та чітким мандатом на відновлення й структурну трансформацію економіки. Її головна місія – реалізація програм кредитування для відбудови країни", - повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, законопроєкт спрямований на:

Відео дня

вирішення проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику;

залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти;

підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

"Це велика реформа, яка спрямована на створення установи, яка буде через комерційні банки кредитувати релокований бізнес, відновлення країни, ВПО і всіх осіб, які на сьогодні не можуть скористатися кредитуванням, тому що вважаються особами з підвищеним ризиком або не мають заставного майна, або їхнє заставне майно перебуває на прифронтових територіях і вважається банками неліквідним", - сказав Гетманцев під час брифінгу.

Він пояснив, що в цій установі будуть об'єднані всі програми, які фінансуються за допомогою міжнародних партнерів, а також бюджетні програми на кшталт "5-7-9%", що дозволить можливість зробити кредитування доступним для бізнесу і громадян.

Окремо закон містить положення, що запускають програму страхування військових ризиків у прифронтових регіонах, про що, за словами нардепа, давно просять бізнес і громадяни.

"Страхування військових ризиків – це програма, яка, на жаль, на сьогодні є недорозвинутою в країні. Лише є поодинокі випадки страхування військових ризиків, а ми маємо зробити її масовою, бо попит на цю програму шалений і серед бізнесу, і серед громадян. Ми даємо цим законом повноваження Експортно-кредитному агентству для того, аби воно могло страхувати військові ризики на прифронтових територіях", - сказав він.

Щодо інших територій, то, за словами депутата, там буде запущена відповідна бюджетна програма, що компенсуватиме частину страхової премії, і ця послуга буде доступна для бізнесу і громадян.

Страхування воєнних ризиків - головні новини

Ще в 2023 році голова Нацбанку Андрій Пишний заявив про готовність регулятора переходити до розробки робочої моделі системи страхування військово-політичних ризиків. Він зазначав, що без такого виду страхування неможливо забезпечити прихід інвесторів в Україну.

У тому ж 2023 році стало відомо, що Велика Британія розробляє схему страхування від військових ризиків, яка, як вона сподівається, переконає інвестиційні компанії, а також технологічні, енергетичні та оборонні компанії підтримати відновлення України за допомогою багатомільярдної допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: