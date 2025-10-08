Мережко вважає, що заяви про "Томагавк" - це ще й політичний важіль, щоб посадити Путіна за стіл переговорів.

У Кремлі дуже бояться того, що Україна може отримати ракети "Томагавк". Про це в коментарі УНІАН сказав народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Відповідаючи на запитання щодо можливого отримання Україною ракет "Томагавк" від Сполучених Штатів Америки, він зауважив, що офіційного підтвердження з боку президента ще немає".

"Водночас з повідомлень преси випливає, що віцепрезидент Джей Ді Венс якраз говорив, що такі розмови відбуваються. Ми бачимо, що президент Трамп дедалі більше схиляється до цього рішення", - сказав депутат.

Також він зауважив, що реакція Кремля, зокрема прессекретаря Дмитра Пєскова, на ймовірну передачу "Томагавків" Україні "дуже нервова і панічна".

"Тобто це свідчить про те, що у Кремлі дуже бояться того, що Україна нарешті може отримати ці ракети", - зауважив депутат.

Мережко додав, що це далекобійні ракети, які можуть руйнувати воєнні об’єкти вглибині території Росії, і росіяни розуміють це.

"Я вбачаю в цьому, радше, такий політичний важіль або політичну зброю. Тому що, наскільки я розумію, отримання Україною таких ракет, як "Томагавк", може змусити врешті-решт кремлівського диктатора більш серйозно підійти до процесу перемовин", - зазначив депутат.

Так, додав він, це питання наразі розглядається, і сам факт того, що про це вже говорять відкрито, - це дуже добре, адже це "нервує Кремль".

"А чи отримаємо ми чи ні? Можливо, отримаємо. Можливо, на якихось умовах, наприклад. Тому що наші американські партнери захочуть зберегти якийсь контроль над цією зброєю", - сказав Мережко і висловив думку, що наші шанси на отримання ракет збільшуються.

На уточнення щодо того, коли ми все ж зможемо отримати ці ракети, він зауважив, що може йтися навіть про місяці:

"Це залежить від політичної волі. Тобто це можна зробити досить швидко, протягом навіть тижнів… Дискусії відбуваються. Можливо, навіть якісь перемовини йдуть на цю тему. Це моє особисте припущення, поки що не підтверджене. Але це може бути доволі швидко".

Ракети "Томагавк" для України

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп натякнув журналістам, що він вирішив передати Україні ракети Tomahawk. Він сказав, що майже визначився з цим, але ще хоче зрозуміти, як Україна планує їх застосовувати.

Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін зауважив, що якщо Трамп ухвалить позитивне рішення про передачу Україні цих ракет, то тим самим завдасть політичного удару по Путіну.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що Кремль продовжує кампанію, спрямовану на запобігання продажу Україні цих ракет. Аналітики ISW вважають, що російська влада за допомогою своєї пропаганди намагається виставити ймовірну поставку "Томагавків" Україні як небезпечну ескалацію, щоб стримати США від цього кроку. Експерти зазначили, що до подібних інформаційних кампаній Москва вдавалася і раніше, коли йшлося про передачу Україні тактичних ракетних систем ATACMS, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, винищувачів F-16 та танків "Абрамс".

