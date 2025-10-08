Правитель РФ Володимир Путін на нараді з керівництвом міністерства оборони та генштабу 7 жовтня фактично підтвердив незначні успіхи російських військ в Україні за цей рік, передає DW.
За словами Путіна, від початку 2025 року армія РФ окупувала "майже п’ять тисяч квадратних кілометрів території — 4900 — та 212 населених пунктів".
Ці цифри свідчать про сповільнення темпів наступу: заявлені 4900 км² становлять менше ніж 1% території України. Попри постійні заяви Москви про "стратегічні успіхи", такий приріст є символічним у масштабах повномасштабної війни, яка триває вже третій рік.
Що передувало
У серпні моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує зміни на фронті, повідомив, що за останні 1010 днів війни російські війська окупували менше 1 відсотка території України.
Росіяни мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину окупованих територій.