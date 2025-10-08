За офіційними даними Кремля, темпи російського наступу суттєво сповільнилися.

Правитель РФ Володимир Путін на нараді з керівництвом міністерства оборони та генштабу 7 жовтня фактично підтвердив незначні успіхи російських військ в Україні за цей рік, передає DW.

За словами Путіна, від початку 2025 року армія РФ окупувала "майже п’ять тисяч квадратних кілометрів території — 4900 — та 212 населених пунктів".

Ці цифри свідчать про сповільнення темпів наступу: заявлені 4900 км² становлять менше ніж 1% території України. Попри постійні заяви Москви про "стратегічні успіхи", такий приріст є символічним у масштабах повномасштабної війни, яка триває вже третій рік.

Відео дня

Що передувало

У серпні моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує зміни на фронті, повідомив, що за останні 1010 днів війни російські війська окупували менше 1 відсотка території України.

Росіяни мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину окупованих територій.

Вас також можуть зацікавити новини: