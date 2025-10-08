Там пригрозили, що ситуація може загостритися через можливу передачу американських ракет "Томагавк" Україні.

Потужний імпульс щодо завершення війни в Україні, який з'явився у США і Росії після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці, "значною мірою вичерпано".

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передають росЗМІ. Він пригрозив, що ситуація може загостритися через можливу передачу американських ракет "Томагавк" Україні.

"Поява таких систем, якщо до цього дійде, означатиме істотну "якісну зміну обстановки". Але це не вплине на нашу рішучість домогтися поставлених цілей", - заявив російський дипломат.

Відео дня

Він додав, що йому доводиться констатувати, що потужний імпульс у питанні закінчення війни в Україні, якого було досягнуто на зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, виявився значною мірою вичерпаним.

Утилізація збройового плутонію

Крім того, Рябков заявив, що Росія вважає неприйнятним подальше виконання своїх зобов'язань за угодою зі США про утилізацію збройового плутонію, необхідного для створення ядерної зброї.

Він додав, що уряд РФ уже вніс до держдуми законопроект про денонсацію угоди.

Нагадаємо, угоду було підписано 25 років тому, але її дію було зупинено російським диктатором у 2016 у відповідь на санкції США. При цьому РФ звинуватила США в тому, що вони не виконали жодного з пунктів угоди.

Ракети Томагавк для України

Трамп заявив, що може ухвалити рішення про постачання ракет Tomahawk Україні. Але він також зазначив, що хотів би знати як Україна планує їх застосовувати.

У РФ уже відреагували на цю заяву, істерично пригрозивши відповіддю. Однак у ISW пояснили, чому Кремль безсилий будь-що зробити, щоб не допустити поставок цих ракет українцям. Там зазначили, що РФ і раніше закочувала істерику через постачання Україні західної зброї, але далі такої реакції не пішла.

Вас також можуть зацікавити новини: