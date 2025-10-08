Якщо ви хочете насолодитися чудовим сонцем і, можливо, побачити одну-дві знаменитості, то це італійське містечко обов'язково має бути у вашому списку.

Якщо ви шукаєте ідеальне місце для відпочинку, Портофіно може подарувати вам незабутні враження.

Як пише видання Express, це містечко люблять не тільки звичайні туристи, а й суперзірки. Зазначається, що Портофіно давно став улюбленим місцем відпочинку знаменитостей, починаючи з Мадонни і закінчуючи сімейством Кардаш'ян.

У цьому рибальському містечку на Італійській Рив'єрі є кілька воістину приголомшливих місць, які бачили чимало знаменитостей. Одне з них - Кастелло Браун - історична фортеця, що височіє над затокою. Саме тут 2022 року одружилися Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер.

Це місце люблять за приголомшливий вид на гавань, що розкинулася біля підніжжя пагорба, а також на блискуче узбережжя Портофіно і пагорби за ним. Це місце обов'язкове до відвідування фотографами і любителями історії, а також ідеально підходить для спостереження за знаменитостями.

Церква Сан-Джорджо - ще один символ Портофіно.

Минулого року Мадонну помітили на прогулянці вулицями поруч із церквою. Сама церква розташована на схилі пагорба, звідки відкривається вид на затоку і панорамний вид на Середземне море. Як і у випадку з Кастелло Браун, ці краєвиди вимагають невеликого підйому, але вони одні з найкращих у регіоні.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що було названо острів в Італії для ідеального відпочинку. Навіть італійці обирають саме цей острів серед усіх відомих курортів.

