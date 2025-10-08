Прізвище синів Путіна, ймовірно, пов'язане з ім'ям по батькові діда російського диктатора.

У кремлівського диктатора Володимира Путіна і російської спортсменки Аліни Кабаєвої є двоє синів, які оформлені в документах як Іван і Володимир Спиридонови. Як пише "Агентство", про це повідомили російські журналісти Роман Баданін і Михайло Рубін.

Зазначається, що прізвище дітей Путіна, ймовірно, пов'язане з ім'ям по батькові діда російського диктатора - Володимира Спиридоновича Путіна. Також журналісти підкреслили, що під вигаданими прізвищами живуть і доньки голови РФ від першого шлюбу - Катерина Тихонова та Марія Воронцова.

У виданні додали, що Іван і Володимир Спиридонови лише іноді з'являються на людях. Через це тільки нещодавно вдалося отримати їхні фотографії.

Відео дня

Крім того, журналісти з'ясували, що перший син Путіна народився навесні 2015 року у швейцарській клініці Sant'Anna в Лугано. Навесні 2019 року в Москві народився другий син диктатора.

За даними ЗМІ, діти Путіна живуть в ізоляції в президентських резиденціях на Валдаї або в Сочі. Вони майже не спілкуються зі своїми однолітками.

Путін витрачає бюджетні кошти на боротьбу зі старінням

Раніше в Le Monde писали, що кремлівський диктатор Володимир Путін доручив значно збільшити субсидії на наукові проєкти в РФ, присвячені боротьбі зі старінням. Журналісти зазначили, що глава Росії мріє про безсмертя.

За даними видання, із 7 проєктів, схвалених у період із 2016-го до 2022 року на загальну суму 21 мільйон рублів, у період із 2021-го до 2025 року їхня кількість збільшилася до 43, а загальний обсяг фінансування становив 172 мільйони рублів.

Вас також можуть зацікавити новини: