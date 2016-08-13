Меркель попросить найбільші німецькі компанії наймати більше мігрантів

У середині вересня в Німеччині відбудеться зустріч керівників найбільших німецьких компаній з Ангелою Меркель. Канцлер має намір звернутися до них з закликом наймати більше біженців на роботу, повідомляє РБК.

"Канцлер Німеччини Ангела Меркель запросила керівників найбільших німецьких компаній взяти участь у саміті в середині вересня. На цій зустрічі канцлер закличе лідерів ринку наймати на роботу більше мігрантів, щоб інтегрувати їх до німецької економіки, повідомляє Bild", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, в ході саміту такі компанії як Siemens, Evonik, Opel, Volkswagen і RWE представлять Меркель результати пілотних проектів з працевлаштування біженців. Ці компанії задіяні в програмі Wir zusammen ("Ми разом").

Як раніше писав Bloomberg, до програми приєдналися близько 100 компаній, які взяли на стажування 1 800 біженців, які приїхали до Німеччини.

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Як повідомляла Frankfurter Allgemeine Zeitung на початку липня, 30 провідних німецьких компаній з топ-листа Франкфуртської Фондової Біржі найняли всього 54 мігранта, при цьому 50 з них на роботу взяла Deutsche Post.

2 липня The Wall Street Journal повідомив, що Міністерство фінансів Німеччини розраховує витратити 77,6 мільярда євро (близько 86,2 мільярда доларів) протягом наступних чотирьох років на забезпечення, житло і навчання біженців, а також на допомогу країнам, з яких вони прибувають, щоб зупинити цей потік. Згідно з планом, 24 євро підуть на покриття соціальних пільг, які будуть надані мігрантам після отримання притулку.

Минулого року до Німеччини прибуло понад 1,1 мільйона мігрантів, здебільшого з Сирії, Афганістану та Іраку, де точаться бойові дії.