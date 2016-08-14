В результаті пожежі в німецькому таборі для біженців постраждали 15 людей
Щонайменше 10 осіб постраждали в результаті пожежі, що спалахнула в таборі для біженців в центральній Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Zeit.
За інформацією поліції, вогонь охопив близько 20 житлових будинків, де проживали близько 120 осіб. Всього в таборі, який знаходиться в колишньому аеропорту Кассель-Кальдо (земля Гессен), було розміщено близько 800 біженців.
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Як повідомляє місцеве видання Hessenschau, від отруєння чадним газом постраждали 15 осіб. Троє з них були госпіталізовані, решті допомога надається амбулаторно.
Що саме стало причиною пожежі, поки невідомо.
Раніше УНІАН повідомляв, що Європол почав розслідування причетності терористичного угруповання "Ісламська держава" до організації міграційної кризи в Європі.