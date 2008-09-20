Дж.Буш: для послаблення фінансової кризи потрібне втручання уряду

Економіка США зберігає стабільність, попри фінансову кризу, заявив президент США Джордж Буш. При цьому в своєму виступі президент наголосив на необхідності проведення урядом інтервенцій на фінансових ринках і висловився за викуп неліквідних активів у банків і інших фінансових інститутів, передає Associated Press.

Дж.Буш схарактеризував те, що відбувається як "безпрецедентні зміни в американській економіці", на які уряд відповідає "безпрецедентними заходами".

Раніше міністр фінансів США Генрі Полсон висловив думку, що вжитих заходів для боротьбі з кредитно-фінансовою кризою недостатньо, і потрібні нові дії. Згідно із заявою міністра, основним вразливим місцем фінансової системи досі є неліквідні іпотечні активи, які мірою корекції на ринку житла стрімко подешевшали.

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