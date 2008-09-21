Росія проти нових заходів щодо Ірану

Росія виступає за продовження зусиль із залучення Тегерана до діалогу і вважає, що додаткових заходів за лінією Ради безпеки ООН розробляти поки що не слід.

Таке повідомлення розповсюдив Департамент друку та інформації МЗС РФ за підсумками зустрічі політдиректорів "шістки" (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція) щодо Ірану, що відбулася 19 вересня у Вашингтоні.

"Відбулося обговорення ситуації навколо іранської ядерної програми. Учасники зустрічі підтвердили прихильність до політико-дипломатичного врегулювання на основі оновлених пропозицій "шістки", переданих Ірану в червні", - говориться в повідомленні.

"З російської сторони було наголошено на необхідності продовження зусиль яз залучення Тегерана до конструктивного діалогу з метою запуску переговорного процесу. У цьому контексті ми висловилися проти розробки на даному етапі додаткових заходів за лінією РБ ООН", - наголошується в повідомленні МЗС РФ.

Наголошується, що одночасно всіма учасниками зустрічі була висловлена підтримка діяльності МАГАТЕ і наголошено на необхідності повної і транспарентної співпраці Ірану з Агентством для прояснення всіх питань, що залишаються, щодо його ядерної діяльності, як це було відзначено в останній доповіді гендиректора МАГАТЕ.

Як повідомлялося, “шістка” пропонує Ірану співпрацю у сфері економіки, високих технологій, мирної ядерної енергетики і безпеки в обмін на припинення робіт зі збагачення урану. Проте Тегеран відкидає такі ініціативи, спочатку назвавши вимогу про мораторій на цю діяльність неприйнятною. Прийняті три резолюції Ради безпеки ООН про санкції щодо Ірану за його відмову припинити збагачення не змінили позиції керівництва Ірану.