Знайдено мертвими 12 військових, викрадених "Аль-Каїдою"

У Мавританії знайдено мертвими 12 військовослужбовців, викрадених 15 вересня ц.р. в результаті нападу на їх патруль, відповідальність за який узяло на себе північноафриканське крило міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда". Як передає Associated Press з посиланням на заяву місцевої влади, тіла загиблих мавританських військових були виявлені в одній з пустель за 30 км на північ від мавританського м. Турін.

Раніше уряд Мавританії заявив, що військовослужбовці загинули в результаті влаштованої бойовиками "Аль-Каїди" засідки, проте незабаром відкликав свою заяву, оскільки тіла загиблих не були знайдені.

Мавританія (офіційна назва - Ісламська Республіка Мавританія) - держава в Західній Африці, значна частина якої припадає на пустелю Сахару. Має кордон з Марокко, Алжиром, Малі і Сенегалом, а також вихід до Атлантичного океану.