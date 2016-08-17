Віце-президента США Джо Байдена зустріли протестами у Сербії

16 серпня Байден зустрівся з президентом Сербії Томіславом Ніколічем і прем’єр-міністром Александром Вучичем, повідомляє Радіо Свобода.

Під час цих зустрічей сотні сербських ультранаціоналістів вийшли на акцію під будівлю Адміністрації президента з гаслом «Голосуй за Трампа!».

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«Трамп є альтернативою глобалізації – він зруйнує старі центри впливу у США, він є прихильником Росії», – сказав Воїслав Шешель, голова сербської ультранаціоналістичної «Радикальної партії», у коментарі Reuters.

17 серпня Джо Байден у Приштині має провести переговори з президентом Косова Хашимом Тачі та прем’єр-міністром Ісою Мустафою.

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Як очікують, Байден має закликати лідерів Сербії та Косова імплементувати угоду про нормалізацію відносин між Белградом та Приштиною, розроблену за посередництва Євросоюзу. (У 2008 році Косово в односторонньому порядку оголосило незалежність від Сербії).

Нинішнє турне Джозефа Байдена є останньою важливою його поїздкою на посаді віце-президента США.