Німецькі авіакомпанії восени відновлять чартери в Шарм-еш-Шейх

SunExpress Deutschland відкриє прямі рейси з Франкфурта на єгипетський курорт 29 вересня. Germania відновить нерегулярні перевезення в Шарм-еш-Шейх у кінці жовтня - початку листопада з Мюнхена та Дюссельдорфа, передає Lenta.ru з посиланням на Pressetext.com.

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У Germania заявили, що відновлення чартерів стало можливим через покращення ситуації з безпекою в аеропорту єгипетського міста. Цю інформацію підтвердив і представник Асоціації німецьких авіакомпаній (BDF) Зигхард Ян, повідомляє видання Touristik Aktuell.

За його словами, фахівці з Німеччини ретельно досліджували стандарти безпеки повітряної гавані і дійшли до висновку, що ті відповідають всім необхідним вимогам. Це і стало підставою для старту чартерних перевезень. Регулярні рейси в Єгипет з цієї країни вже здійснюються в даний час.

За даними Асоціації туроператорів Росії (АТОР), за перше півріччя 2016 року африканську країну відвідали 3 млн іноземних мандрівників. Це вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2015 року. Доходи від туризму в ці шість місяців впали на 60%.

Низка європейських країн призупинила регулярні і чартерні рейси в Єгипет після катастрофи російського літака Airbus A321 на Синайському півострові. Лайнер, на борту якого перебували 224 людини (в основному громадяни РФ), розбився в жовтні 2015 року в результаті теракту.