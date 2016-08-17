Влада РФ повідомила про вбивство чотирьох кавказців в результаті операції в Петербурзі
За офіційними даними, під час проведеної ФСБ РФ спецоперації в житловому будинку в Санкт-Петербурзі вбиті четверо кавказців.
Про це повідомив журналістам офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін, передає Дождь.
Маркін повідомив, що 17 серпня близько полудня в житловому багатоквартирному будинку співробітники УФСБ по Санкт-Петербургу проводили затримання підозрюваних в участі в незаконних збройних формуваннях на території Північного Кавказу.
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При затриманні кавказці чинили опір і відкрили стрілянину. Вогнем чотири людини були вбиті. Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями «посягання на життя співробітника правоохоронних органів» і «незаконний обіг зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв».
Як розповів журналістам мешканець будинку, в якому проводилась операція, силовики зробили в підлозі його квартири отвір і кинули туди снаряд, щоб знешкодити кавказців.
Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі з'явилося відео, зняте одним з мешканців будинку в Петербурзі, в якому проводиться спецоперація Фсбшників по затриманню ополченців з Північного Кавказу.