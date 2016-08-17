Ізраїль виплатить Туреччині компенсації за загибель її громадян біля берегів Гази в 2010 році

Після того, як парламент схвалить угоду, Туреччина та Ізраїль призначать нових послів, щоб повністю відновити дипломатичні відносини, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожІзраїль і Туреччина оприлюднили подробиці угоди про нормалізацію відносин

Згідно з текстом угоди, Ізраїль повинен буде виплатити Туреччині 20 млн євро протягом 25 днів у якості компенсації.

Угоду було підписано Туреччиною та Ізраїлем в червні. Вона спрямована на відновлення відносин, що перебували на невисокому рівні після конфлікту біля берегів Гази в 2010 році.

Тоді 10 громадян Туреччини загинули в результаті дій ізраїльських військових проти кількох кораблів, в тому числі і турецького, з гуманітарною допомогою для Гази. Ізраїль вже вибачився за той інцидент.