Євросоюз, ймовірно, збільшить місію спостерігачів у Грузії

Євросоюз може збільшити місію своїх спостерігачів у Грузії з 200 до 300 осіб. Як повідомив офіційний представник Євросоюзу, що побажав залишитися неназваним, це відбудеться за рахунок адміністративно-технічного персоналу. Наголошується, що збільшення чисельності персоналу свідчить про зацікавленість країн - членів ЄС у виконанні місії, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters. Також повідомляється, що представник ЄС ніяк не прокоментував припинення переговорів між Організацією з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) і Росією щодо відправки додаткових неозброєних військових спостерігачів до Грузії в кількості до 80 осіб.

Раніше глоовою місії спостерігачів Європейського союзу (ЄС) в Грузії був призначений німецький дипломат Хансйорг Хабер. Планувалося, що 200 неозброєних військових спостерігачів прибудуть до Грузії до 1 жовтня 2008 р.