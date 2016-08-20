Після Brexit у Великій Британії зросла кількість туристів - дослідження

Про це свідчать результати дослідження Tourism Alliance, яке опублікував британський портал Travelmole, передає ТСН.

Однак цей тренд можна вважати короткостроковими, і як довго триватиме туристичний бум, поки неясно. Таку думку висловив керівник дослідників TA Курт Янсон.

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Соціологи провели опитування серед 500 осіб. Як пояснили респонденти, не останню роль в ухваленні рішення про туристичну поїздку грало знецінення фунта, що робить привабливим поїздки у Великобританію для іноземців.

Нагадаємо, за результатами референдуму, який пройшов у Великобританії, 51,89 % громадян проголосували за вихід з Євросоюзу, 48,11 % - висловилися проти.