Сирійська авіація здійснила удари по району, де розташовується спецназ США - Пентагон

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джефф Девіс, передає РБК.

За його словами, подія не було перехопленням і літаки коаліції досягла області поблизу міста Ель-Хасак в той час, коли сирійські Су-24 її покидали. В районі урядових авіаударів перебували спецназ США, зазначив Девіс. При цьому сирійські літаки не відповідали на спроби зв'язатися з ними.

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Девіс назвав подію «незвичайною». Він підкреслив, що йому невідомі випадки, коли літак коаліції змушені були відповідати на повітряне бомбардування сирійського уряду.

Представник Пентагону розповів, що по каналах, пов'язаних з авіабезпекою, був встановлений контакт з російською стороною, яка запевнила, що удари були вчинені не її винищувачами.

Як повідомляв УНІАН, днями сирійська авіація вперше з початку конфлікту в Сирії завдала удару по місту Хасак, частина якого перебуває під контролем загонів народної самооборони курдів (YPG).