Токіо закликав Росію якомога швидше звільнити затриманого на Курилах японця
Влада Японії заявила, що намагаються домогтися звільнення і повернення на батьківщину громадянина країни, затриманого російськими прикордонниками на Курилах.
Громадянин Японії прибув на Курили 19 липня в рамках програми безвізових візитів. Він працював перекладачем при групі з 64 туристів. Минулої неділі візит його групи завершився, і її велика частина виїхала на батьківщину. Однак у чоловіка під час огляду багажу на Кунаширі була виявлена незадекларована сума в 4 млн йєн (40 тис доларів), передає Російська служба Бі-бі-сі.
Головний секретар кабінету міністрів Йошіхіде Суга заявив, що затримання чоловіка викликає «крайнє співчуття», і що він сподівається, що перекладач буде звільнений як можна швидше. Суга уточнив, що ця ситуація не вплине на заплановану зустріч у вересні між прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і президентом Росії Володимиром Путіним, передає РБК.
Офіційних заяв з російської сторони з приводу затримання громадянина Японії поки не надходило.
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Після закінчення Другої світової війни всі Курильські острови увійшли до складу СРСР, проте Японія оспорює належність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групи островів Хабомаї.
Через територіальну суперечку країни досі не уклали мирний договір.