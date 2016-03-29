Японія стурбована військовою експансією Росії на спірних Курилах

Про це заявив секретар японського уряду Есіхіде Суга, повідомляє Рейтер.

Реакція японської влади послідувала за коментарями міністра оборони Росії Сергія Шойгу минулого тижня про те, що Москва розгляне можливість збільшення своєї військової присутності на Курилах шляхом будівництва військово-морської бази.

"Ми проінформували російську сторону по дипломатичних каналах про те, що ми стурбовані коментарями міністра оборони Шойгу", - сказав головний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга.

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"Ми також повідомили їм, що якщо це призведе до посилення російської військової інфраструктури на північних територіях, то це буде несумісним з позицією Японії і прикрим".

Японія претендує на південний край тихоокеанської гряди, яку називає "північними територіями", окуповану радянськими військами в кінці Другої світової. Суперечка досі заважає двом країнам підписати формальний договір про мир.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони, генерал армії Росії Сергій Шойгу заявив, що моряки Тихоокеанського флоту РФ під час тримісячної експедиції на острови Великий Курильської гряди вивчать можливість розміщення там військово-морських баз. При цьому він закликав Японію не розглядати можливе базування російських військових кораблів на Курилах як загрозу.