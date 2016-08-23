Правляча партія ПАР втратила більшість у кількох великих містах країни

Міська рада в ході 11-годинного засідання обрадана посаду мера 56-річного бізнесмена Хермана Машабу з опозиційного Демократичного альянсу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Протягом засідання члени опозиційної партії побилися з чиновниками виборчої комісії, а член ради від Африканського національного конгресу Нонланла Мтембу, яка прийняла присягу раніше в той же день, раптово відчула себе погано і померла незабаром після обрання Машаби.

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Африканський національний конгрес позбувся більшості в раді Йоганнесбурга в ході місцевих виборів.

АНК також втратив контроль над південноафриканської столицею Преторією і другим найбільшим містом країни Кейптауном. Єдине велике місто, де Африканський національний конгрес отримав абсолютну більшість, - Дурбан, що вважається оплотом президента Джейкоба Зуми.

Місцеві вибори в серпні не визначили однозначних переможців в більшості виборчих округів, що змусило партії утворювати коаліції.