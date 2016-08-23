Вперше з часів холодної війни жителів Німеччини закликали запастися водою та їжею

Деякі депутати Бундестагу від опозиційних партій заявляють, що нова концепція цивільної оборони, яку в середу розгляне кабінет міністрів - ні що інше, як залякування населення, передає Бі-бі-сі.

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Зокрема, жителям Німеччини рекомендується зробити запаси продовольства, якого вистачить на 10 днів. Влада пояснює це тим, що у разі лиха люди можуть виявитися відрізаними від служб порятунку. Запасів води повинно вистачити хоча б на 5 днів - з розрахунку по два літри в день на людину.

Згідно новинному інтернет-порталу Frankfurter Allgemeine (FAZ), нова концепція цивільної оборони викладена в 69-сторінковому документі, розробленому німецьким міністерством внутрішніх справ.

У документі говориться, що "напад на територію Німеччини, який передбачає заходи у відповідь для захисту населення, малоймовірний". При цьому автори вважають, що можливість виникнення загрози національній безпеці в майбутньому виключати не можна, тому необхідно розробити план цивільної оборони.

Користувачі соцмереж вже почали писати іронічні коментарі під хештегом Hamsterkaeufe, що в перекладі означає "купуємо в паніці".

Спілкуючись зі школярами, глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр сказав, що країна повинна бути готова до того, щоб вижити в умовах, якщо вода і їжа виявляться отруєні, або якщо припиняться поставки нафти і газу.

Глава фракції Лівої партії в бундестазі Дітмар Барч розкритикував дії влади, сказавши, що своїми пропозиціями запасатися їжею вони лише сіють паніку.

А депутат від партії "зелених" Костянтин фон Ноц заявив, що є розумне зерно в тому, щоб оновити пакет заходів з цивільної оборони, який не переглядався з 1995 року. Але він закликав не змішувати в одну купу можливе військове вторгнення і теракт. "Я не бачу жодного сценарію розвитку подій, при якому населенню знадобилися б запаси предметів першої необхідності", - сказав фон Ноц.