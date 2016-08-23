У Росії волгоградський аеропорт хочуть перейменувати в Сталінград

Про це повідомляється на офіційному порталі глави російського регіону. Як йдеться у повідомленні, з пропозицією назвати волгоградський аеропорт Сталінградом виступили ветерани міста в ході робочої зустрічі з губернатором.

«Нам здається, що це було б хорошим знаком патріотичного виховання, знаком для молоді, що ми шануємо завоювання і подвиг наших батьків і дідів, які відстояли Сталінград», – заявив голова обласної ради ветеранів Сергій Назаров.

У свою чергу, його заступник додав, що «протягом багатьох років існує ідея відродження колишньої імені міста — створення аеропорту «Сталінград» зніме це питання».

У Волгоградській області на даний момент йде підготовка до 75-річчя перемоги у Сталінградській битві, яке буде відзначатися в 2018 році.