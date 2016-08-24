У Польщі оголосили в розшук офіцера, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на TVP Info.

Повідомлення про оголошення у розшук було розміщене на сайті військової жандармерії на прохання прокуратури.

Військовий гарнізонний суд у Варшаві за поданням прокурора видав рішення про арешт офіцера на три місяці. З огляду на те, що підозрюваний переховується від поліції його оголошено у розшук.

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Згідно з оголошенням про розшук, 41-річний Пьотр Цапала підозрюється у порушенні статті 130 Карного кодексу Польщі – входження до інформаційної системи з метою отримання відомостей, передача яких іноземній розвідці може загрожувати безпеці Польщі або готовність до співпраці з іноземними спецслужбами. Цей злочин карається ув’язненням на строк від 6 місяців до 8 років.

Офіцера підозрюють також у порушенні інших статей.

В той же час Карний кодекс Польщі передбачає і інші покарання за різні форми шпигунства: участь в діяльності іноземної розвідки передбачає до 10 років в’язниці, передача інформації – до 15 років, керівництво розвідувальною діяльністю на користь іноземної держави – до 25 років позбавлення волі.