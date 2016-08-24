Руйнівний землетрус в Італії: ЗМІ повідомили про 14 загиблих

У результаті сильного землетрусу в Італії загинули, щонайменше, 14 осіб.

«Перші результати: принаймні 14 загиблих», — повідомляє РБК з посиланням на La Repubblica. Нагадаємо, раніше офіційно повідомлялося про шістьох загиблих. Читайте такожМер італійського Аматріче заявив про руйнування землетрусом "половини міста" Як повідомляв УНІАН, підземний поштовх магнітудою 6,1 бала був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія в центральній Італії.

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