Кількість жертв землетрусу в Італії наблизилася до 40
13:10, 24 серпня 2016Світ
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Число загиблих в результаті землетрусу, що стався минулої ночі в Італії, зросло до 37 осіб.
REUTERS
Про це повідомили представники управління цивільної оборони країни, повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.
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Як повідомляв УНІАН, підземний поштовх магнітудою 6,1 бала був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія в центральній Італії.
Мер італійського міста Аматріче Сержіо Перрози заявив про те, що в результаті події деякі жителі міста опинилися під завалами.
Державного телеканалу RAI, він заявив що "половина міста зруйнована".
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