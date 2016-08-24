Кількість жертв землетрусу в Італії наблизилася до 40

Про це повідомили представники управління цивільної оборони країни, повідомляє ТАСС з посиланням на Reuters.

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Як повідомляв УНІАН, підземний поштовх магнітудою 6,1 бала був зареєстрований у районі міста Терні, на кордоні областей Лаціо та Умбрія в центральній Італії.

Мер італійського міста Аматріче Сержіо Перрози заявив про те, що в результаті події деякі жителі міста опинилися під завалами.

Державного телеканалу RAI, він заявив що "половина міста зруйнована".



