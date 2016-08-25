Лідер КНДР назвав останній запуск ракети "найбільшим успіхом"
Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав проведений запуск балістичної ракети з підводного човна "найбільшим успіхом", який поставив країну в "перших рядах" ядерних держав.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї, передає Українська правда.
Відзначається, що Кім Чен Ин особисто керував запуском ракети.
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"Він з гордістю відзначив, що результати тестового вогню в дійсності показали, що КНДР встала в перших рядах ядерних держав, у яких є повна можливість наносити ядерні атаки", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Північна Корея 24 серпня запустила балістичну ракету з підводного човна у бік акваторії Японського моря. Наголошується, що запуск ракети відбувся через два дні після початку військових навчань Південної Кореї і США, які в КНДР назвали підготовкою до вторгнення.