Держсекретар США прибув до Саудівської Аравії на переговори про Сирію та Ємен

Зокрема, як очікують, він подасть пропозиції про те, як покласти край уже 16-місячному конфліктові в Ємені, що забрав життя понад 6 з половиною тисяч людей, пише Радіо Свобода.

У березні 2015 року, коли спалахнув цей конфлікт, Саудівська Аравія зібрала коаліцію арабських країн, що на підтримку законної міжнародно визнаної влади Ємену завдають повітряні удари по повстанцях руху Хуті, які захопили частину країни, включно зі столицею. Але внаслідок цих ударів гине й багато цивільних людей, і правозахисники критикують Саудівську Аравію за це.

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Крім того, держсекретар США також поінформує Ер-Ріяд, залучений до врегулювання конфлікту в Сирії, про стан переговорів із Росією щодо військової співпраці в боротьбі з ісламістами в цій країні.

У Ємені шиїтське угруповання «Ансар-Аллах», більше відоме як Хуті за іменем його ватажка Абдель-Маліка аль-Хуті, на бік якого перейшла й частина армії, від березня 2015 року швидко захопило західну, густо населену й переважно шиїтську за вірою третину країни зі столицею Саною, змусивши уряд до втечі. Міжнародно визнана влада країни нині працює в місті Адені на півдні.

Щодо Сирії США намагаються домовитися з Росією про співпрацю в боротьбі проти ісламістів. Вашингтон прагне домогтися від Москви здійснювати її удари по позиціях ісламістів, а не інших, поміркованих супротивників режиму президента Сирії Башара аль-Асада, як то переважно робить наразі Росія.