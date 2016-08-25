Влада Колумбії уклала підсумковий мирний договір із повстанцями після 50 років протистояння

Це випливає із заяви, опублікованої на офіційному сайті уряду латиноамериканської держави, передає РБК.

«Сьогодні я звертаюся до вас із глибоким хвилюванням, з великою радістю. Сьогодні покладено кінець стражданням, болю і війні. <...> Ми досягли остаточної повної угоди про припинення збройного конфлікту з FARC», — наводяться в заяві слова президента республіки Хуана Мануеля Сантоса.

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Документ був підписаний головою делегації уряду Колумбії Умберто де ла Кальє і головою делегації FARC Іваном Маркесом. Він складається з шести пунктів, які націлені на створення тривалої мирної угоди між сторонами.

Як повідомляв УНІАН раніше, уряд Колумбії та повстанці організації «Революційні збройні сили Колумбії» (FARC) у червні підписали історичну угоду про припинення вогню, що може покласти край конфлікту, що триває вже понад 50 років.

Збройний конфлікт між владою Колумбії і FARC почався в 1966 році через бажання повстанців влаштувати революцію в республіці. За весь час його жертвами стали понад 200 тис. осіб. Мирні переговори влади з угрупованням почалися в столиці Куби Гавані в 2012 році.