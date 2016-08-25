Російський телеканал звинуватив євреїв у світових катастрофах останнього століття

Зокрема, у фільмі згадується загибель "Титаніка", ядерна катастрофа на Чорнобильській АЕС, теракт 11 вересня 2001 року в США, повідомляє 9tv.co.il з посиланням на The Jewish Chronicle.

Документальний фільм представляє собою оновлений варіант попередньої версії "Титанік. Репортаж з того світу", що вийшла в 2012 році, в якому стверджувалося, що так званий "комітет 300" відповідальний за потоплення британського корабля 100 років тому. На думку авторів фільму, така міра була необхідна для того, щоб викликати міжнародну кризу і захопити владу над світом.

У новій версії "масонська змова" розширює рамки, і євреї виявляються винними також в аварії на Чорнобильській АЕС, розпаді СРСР в 1991 році і теракті 11 вересня.

Припускається, що це чергова спроба відродити популярність "Протоколів сіонських мудреців", створених секретною службою царської охранки в XIX столітті.

Пропагандистський телеканал REN TV являє собою приватну телемовну мережу з потенційною аудиторією понад 100 млн росіян.