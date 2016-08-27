Російська ФСБ затримала топ-менеджера компанії-будівельника енергомосту в окупований Крим - ЗМІ

За даними Нової газети, топ-менеджер компанії підозрюється в шахрайстві в особливо великому розмірі при будівництві енергомосту в окупований Крим.

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Відзначається, що оперативники затримали Гончарова в одному з аеропортів Москви при спробі вилетіти за кордон.

За місцем його роботи і декільком домашнім адресам проведено обшуки.

Нагадаємо, 11 травня президент РФ, що анексувала Крим, Володимир Путін скомандував запустити останню нитку енергомосту на окупований півострів.