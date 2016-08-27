Російська ФСБ затримала топ-менеджера компанії-будівельника енергомосту в окупований Крим - ЗМІ
15:11, 27 серпня 2016Світ
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Російською ФСБ затриманий заступник голови правління "Федеральної мережевої компанії Єдиної енергетичної системи" (ФСК ЄЕС), яка займалася будівництвом енергомосту в окупований Крим, Валерій Гончаров.
Затримали Гончарова в одному з аеропортів Москви / okryme.com
За даними Нової газети, топ-менеджер компанії підозрюється в шахрайстві в особливо великому розмірі при будівництві енергомосту в окупований Крим.
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Відзначається, що оперативники затримали Гончарова в одному з аеропортів Москви при спробі вилетіти за кордон.
За місцем його роботи і декільком домашнім адресам проведено обшуки.
Нагадаємо, 11 травня президент РФ, що анексувала Крим, Володимир Путін скомандував запустити останню нитку енергомосту на окупований півострів.
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