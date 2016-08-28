Британія заборонила вивозити за кордон весільну корону королеви Вікторії

Уряд таким чином намагається не допустити продажу корони за кордон, передає Бі-бі-сі. Можливість цього достатньо велика, оскільки всередині країни не знайшлося покупця, готового заплатити за реліквію 5 млн фунтів (більше $6,6 млн).

Читайте такожУ Франції з музею замку Фонтенбло за 7 хвилин викрали 15 експонатівВласник корони подав документи на отримання ліцензії на вивезення, але міністр культури Метт Хенкок відмовив, зазначивши в поясненні, що корона символізує собою "найзнаменитішу любовну історію" країни.

До цього ввести обмеження рекомендував комітет на експорт творів мистецтва і культурних цінностей. Експерти визнали, що корона нерозривно пов'язана з національною історією.

Остаточне рішення щодо видачі ліцензії на вивезення буде прийнято 27 грудня.

Принц Альберт (німецький герцог Саксон-Кобург-Готський) особисто придумав дизайн корони для свого весілля з Вікторією в 1840 році. Він також подарував нареченій каблучку з сапфірами і діамантами.

Молода королева зображена у цій короні на одному з найвідоміших її портретів роботи Франца Ксавера Вінтерхальтера, написаному в 1842 році.

На думку сучасників, Вікторія і Альберт були ідеальною парою. У них було дев'ять дітей.

Принц помер у 1861 році у віці 42 років. Довгий час вбита горем королева не відвідувала церемонію відкриття парламенту, і вперше зробила це в 1866 році, надівши на церемонію весільну корону.

У 1922 році король Георг V і його дружина королева Марія подарували корону своїй дочці та правнучці Вікторії принцесі Марії на її весілля з виконтом Ласселсом. Згодом реліквія була продана приватному покупцеві в Лондоні.

Діаметр маленької корони, іменованою в деяких джерелах коронеткою, становить 11,5 см. Вона прикрашена 11 великими сапфірами, обрамленими золотом, і безліччю діамантів, обрамлених сріблом.