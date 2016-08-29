ФАРК оголосило про закінчення війни з урядом Колумбії

Лідер угруповання Тимолеон Хіменес, також відомий як Тимошенко, наказав своїм бійцям скласти зброю і дотримуватися режиму припинення вогню з півночі, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він також заявив, що тривала війна проти уряду закінчена.

Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос також повідомив про закінчення конфлікту.

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Перемир'я вдалося досягти після чотирьох років переговорів між угрупуванням і урядом.

Війна колумбійської влади і ФАРК триває вже понад 52 років. Конфлікт забрав життя 260 тисяч осіб, близько 45 тисяч залишаються зниклими без вісті, а приблизно 6,9 млн осіб позбулися своїх будинків, відзначає агентство Франс Прес.