ФБР закликало підвищити безпеку комп’ютерних мереж США перед виборами президента

Як пишуть американські ЗМІ, до такого звернення силовиків спонукали факти зламу онлайн-систем для голосування у двох штатах – Іллінойс та Аризона, передає радіо "Свобода". Підрозділ з кібер-безпеки ФБР розіслав повідомлення із застереженнями після виявлених порушень.

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Повідомляється, що чиновники розвідки США стурбовані ймовірністю зірвати голосування з боку хакерів, спонсорованих Росією чи іншими країнами.

Експерти не виключають, що недавні втручання в мережі Демократичної партії США, ймовірно, здійснювалися людьми за підтримки російського уряду. Кремль таку причетність заперечує.

29 серпня ресурс Yahoo News повідомив, що онлайн-система реєстрації виборців штату Іллінойс не працювала протягом 10 днів наприкінці липня після того, як хакери завантажили персональні дані 200 тис. виборців.

Атакою на ресурс в Арізоні зловмисники намагалися інсталювати шкідливе програмне забезпечення в систему реєстрації виборців, повідомили в Yahoo.

Національна база даних виборців США містить імена виборців, їхні домашні адреси та іншу ідентифікаційну інформацію.

Вибори президента США заплановані на 8 листопада.