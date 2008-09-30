Росія в Грузії вперше зіткнулася з армією стандарту НАТО

Росія під час військового конфлікту з Грузією вперше зіткнулася з армією, підготовленою за стандартами НАТО, заявив головнокомандувач Сухопутними військами Збройних сил РФ генерал армії Володимир Болдирєв журналістам напередодні професійного свята - Дня Сухопутних військ (1 жовтня).

"Ми вперше зіткнулися з діями військових формувань, що мають організаційно-штатні структури і підготовлені за стандартами НАТО. Їх тактика дій відповідала поглядам армії США на ведення бою. Характерною рисою цієї тактики є завдання максимальної враження протиборчої сторони переважно без вступу до бойового зіткнення", - сказав головком.

За його словами, при формуванні грузинської армії був зроблений наголос на створення з`єднань, збалансованих щодо засобів розвідки, управління й ураження з використанням принципів і стандартів НАТО.

"Нашим військам протистояли формування супротивника, оснащені зразками озброєння і військової техніки, які були розроблені в Радянському Союзі і пройшли модернізацію в Україні, Чехії, Болгарії, Ізраїлі та інших зарубіжних країнах. Крім того, на озброєнні грузинських військ були сучасні зразки радіоелектронної техніки виробництва країн НАТО", - повідомив Болдирєв.