Узбекистан святкує День незалежності без участі беззмінного президента Карімова

За відсутності з 28 серпня офіційних повідомлень про здоров’я президента посилюються чутки про таємну боротьбу за посаду, яку чверть століття обіймав Карімов, передає Радіо Свобода.

Частина засобів інформації подає не підтверджену офіційно інформацію про смерть Карімова 29 серпня.

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Карімов мав виступити у День незалежності 1 вересня в Ташкенті. Але концерт, на якому це мало статися, скасований, інші святкові заходи обмежені. Увечері 31 серпня узбецький державний телеканал оприлюднив святкову промову від імені Карімова.

Святкові заходи з нагоди ювілею незалежності 31 серпня очолив прем’єр-міністр Узбекистану Шавкат Мірзіяєв.

Як повідомляв УНІАН, дочка президента Лола Карімова-Тілляєва заявила, що він був госпіталізований "через мозковий крововилив".

Увечері наступного дня з'явилася інформація про смерть Карімова. За даними джерел агентства "Фергана", смерть президента настала 29 серпня приблизно о 15-16 годині за ташкентським часом.

Ніяких офіційних повідомлень про те, чи живий Карімов і в якому він стані, від влади Узбекистану досі не надходило.