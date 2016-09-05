США засудили черговий запуск балістичних ракет Північною Кореєю

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства США, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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"Запуски ракет КНДР погрожують літакам цивільної авіації та морським суднам, що знаходяться в цьому регіоні", - зазначили в США.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея випустила три балістичні ракети в напрямку Японського моря. Тестовий пуск балістичних ракет було виконано близько 00:14 за місцевим часом. Тип ракет і район падіння поки невідомі.

Нагадаємо, військові КНДР пригрозили "фізичною відповіддю", якщо США і Південна Корея розгорнуть розширену систему ПРО THAAD на Корейському півострові. Вона призначена для перехоплення балістичних і інших ракет на великих висотах.