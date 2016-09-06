Тереза Мей висловилася проти бальної системи для контролю мігрантів

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Перед референдумом про вихід Британії з ЄС обіцянку введення такої систему було одним з головних пунктів в кампанії прихильників Brexit.

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Мей сказала, що британці проголосували за вихід з Європейського союзу, так як хотіли б ввести "елемент контролю" приплив громадян Євросоюзу. Однак така система, за її словами, не дозволить уряду контролювати мігрантів з-за меж ЄС.

Один з найактивніших прихильників Brexit, колишній лідер партії UKIP Найджел Фарадж заявив, що саме з цієї причини люди голосували за Brexit і що цей захід підтримував ще один лідер кампанії, нинішній міністр закордонних справ Борис Джонсон.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр внутрішніх справ Великобританії Амбер Радд заявила, що місцеві ради по всій країні погодилися прийняти протягом найближчих чотирьох років 20 тис. біженців з Сирії.