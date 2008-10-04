Буш підписав план порятунку економіки США

Друга версія плану порятунку економіки США, за яку проголосували американські конгресмени, стала законом - її підписав президент Джордж БУШ, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Перед цим палата представників прийняла пропозиції адміністрації. Голоси розділилися так: 263 - за план, 171 - проти.

Це було вже друге голосування в палаті на цьому тижні. У понеділок конгресмени відкинули початковий варіант плану адміністрації, згідно з яким на придбання урядом США неповоротних боргів пропонувалося виділити до 700 млрд. дол.

Потім сенат схвалив нову версію плану з поправками.

Ще до того, як стали відомі результати голосування, американські фондові ринки почали рости.