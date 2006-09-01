Сирія обіцяла зупинити постачання озброєнь ”Хезболлах”

Генеральний секретар ООН Кофі Аннан одержав від прем`єр-міністра Сирії запевнення в тому, що Дамаск "зробить усе можливе", щоб зупинити постачання озброєнь бойовикам "Хезболлах". Про це К.Аннан повідомив журналістам після переговорів з прем`єр-міністром Сирії Башаром Асадом, зазначивши, що Сирія пообіцяла посилити патрулювання кордону з Ліваном, об`єднати зусилля з ліванськими прикордонниками. Сам сирійський прем`єр утримався від будь-яких-небудь заяв після зустрічі, передає Associated Press.

К.Аннан також закликав Сирію використати свій вплив, щоб добитися звільнення викрадених ізраїльських солдатів. У відповідь Б.Асад запевнив, що підтримує звільнення ізраїльтян не менше, ніж звільнення сирійців, які відбувають ув`язнення в ізраїльських в`язницях.

К.Аннан відвідав Сирію в рамках близькосхідного турне. Наступним пунктом призначення стане Катар. Раніше генсек ООН побував в Лівані, Ізраїлі і Палестині.