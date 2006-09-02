Москва святкує День міста в умовах підвищеної тривоги

День міста в Москві цього року відзначатиметься протягом тільки одного дня - 2 вересня. Зазвичай святкові заходи тривають у столиці РФ протягом перших двох вихідних днів вересня. Проте в 2006 році День міста випадає на 3 вересня, оголошений у Росії Днем солідарності в боротьбі проти тероризму. Крім того, 3 вересня є й роковинами трагедії в Беслані.

Відтак усі розважальні заходи в межах святкування Дня міста, проходитимуть тільки в суботу, 2 вересня, під головним девізом "Москва - Місто музики і світла". Забезпечувати правопорядок на вулицях будуть більше 15 тис. співробітників міліції.

Напередодні Дня міста посилено паспортний контроль громадян, що прибувають до Москви з близького і далекого зарубіжжя. Кінологи з собаками обстежують всі місця святкових заходів. Всього 2 вересня будуть задіяні 200 кінологів і 200 вершників кінної міліції. Перед місцями проведення святкових заходів будуть організовані контрольно-пропускні пункти з металодетекторами.

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