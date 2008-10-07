СНД розгляне питання про вихід Грузії

9 жовтня в Бішкеку на засідання Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) СНД буде розглянуте питання про вихід Грузії із Співдружності.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ РФ, про це повідомив офіційний представник МЗС Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«Міністри розглянуть правові та організаційні питання, пов`язані з рішенням Тбілісі про вихід з СНД», - сказав А.НЕСТЕРНКО.

За його словами, за традицією основна увага на засіданні РМЗС СНГ буде приділена практичним крокам з удосконалення діяльності Співдружності та розвитку багатобічної співпраці в її рамках. Порядок денний включає понад 20 питань, що охоплюють ряд важливих сфер взаємодії.

Зокрема, А.НЕСТЕРЕНКО повідомив, що міністри розглянуть проекти документів, що регламентують функціонування механізмів СНД, які підготовлені відповідно до Концепції подальшого розвитку Співдружності та Плану основних заходів щодо її реалізації. Зокрема, йдеться про проект Положення про національних координаторів держав-учасниць СНД, нової редакції Правил процедури Ради глав держав, Ради глав урядів, Ради міністрів закордонних справ та Економічної ради СНД, рекомендаціях Консультативного комітету керівників правових служб міністерств закордонних справ держав-учасниць СНД «Про практику прийняття рішень органів Співдружності Незалежних Держав» і Порядок підготовки та проведення засідань експертних груп за погодженням проектів документів СНД. Деякі з них будуть винесені на затвердження Ради глав держав.

Представник МЗС РФ зазначив, що також проблематика гуманітарної співпраці традиційно займе важливе місце в порядку денному. Планується розглянути проекти Рішення Ради глав держав про оголошення в СНД 2009 року «Роком молоді», а 2010 року – «Роком науки та інновацій», а також Угоди про спільне фільмовиробництво.

Крім того, цілий ряд питань порядку денного пов`язаний з розвитком співпраці в сфері створення безпеки, боротьби із злочинністю, а також міграції. Зокрема, на обговорення планується винести проекти Угоди про взаємодію держав-учасниць СНД щодо створення безпеки осіб, які підлягають державній охороні, Угоди про співпрацю держав-учасниць СНД в боротьбі з незаконним виготовленням та оборотом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв, Угоди про співпрацю в створенні державних інформаційних систем паспортно-візових документів нового покоління і подальший їх розвиток і використання в державах-учасницях СНД, Програми співпраці держав-учасниць СНД в протидії незаконній міграції на 2009-2011 роки.

Він додав, що на засіданні РМЗС також будуть розглянуті проекти Положення про Координаційну службу Ради командувачів Прикордонними військами та Угоди про взаємодію міністрів оборони держав-учасниць СНД в галузі контролю радіаційного, хімічного та біологічного становища.

Планується заслухати інформацію Виконавчого комітету СНД про співпрацю структур Співдружності з іншими регіональними організаціями та інтеграційними об`єднаннями.