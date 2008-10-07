Ющенко летить до Італії

В Україні за результатами візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Італії очікують активізації двосторонніх відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

За його словами, візит відбувається після п’ятирічної перерви у контактах на вищому рівні. При цьому він зауважив, що для такої перерви не було жодних об’єктивних підстав.

Головним завданням візиту є поновлення практики регулярних зустрічей на найвищому рівні, розвиток українсько-італійського міждержавного діалогу, двостороннього економічного та інвестиційного співробітництва, заручення підтримкою Італії євроатлантичної інтеграції України, врегулювання питання щодо соціального захисту українських громадян, які працюють в Італії (близько 100 тис. мають легальний статус, 400 тис., за оцінками експертів, нелегальний).

Серед іншого, в ході переговорів порушуватимуться питання щодо позиції Італії у підтримці євроатлантичних прагнень України, зокрема, запрошення України до Плану дій щодо членства в НАТО на грудневому засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Українська сторона також сподівається, що зустрічі в ході візиту нададуть імпульс торговельно-економічному, інвестиційному, військово-технічному та культурно-гуманітарному співробітництву між країнами.

Також в ході візиту Президента України до Італії порушуватимуться важливі питання, пов’язані із перебуванням значної кількості українських громадян на території цієї країни.

А.ГОНЧАРУК також повідомив, що серед інших заходів заплановано відкриття української недільної школи в Римі.

Як повідомляв УНІАН, 8-9 жовтня Президент України В.ЮЩЕНКО на запрошення Президента Італійської Республіки Джорджіо Наполітано здійснить офіційний візит до Італії.

Програмою візиту передбачено зустріч Президентів України та Італії, проведення двосторонніх переговорів у складі делегацій, а також зустріч та переговори Президента України з головою Ради Міністрів Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.

Окрім того, заплановані зустрічі глави Української держави з головою Сенату Італійської Республіки та головою Палати депутатів парламенту Італії.