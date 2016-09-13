Російський військовий потрапив під обстріл у Сирії під час прямого ефіру з Москвою (відео)
19:54, 13 вересня 2016Світ
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Доповідь представника Центру щодо примирення ворогуючих сторін у Сирії підполковника РФ Сергія Копицина була на час перервана через обстріл дороги "Кастелло", що зв'язує східну і західну частини міста Алеппо.
REUTERS
Як повідомляє РИА Новости, трансляцію телемосту вів один із російських телеканалів.
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Під час початку доповіді Копицина пролунали постріли, почався обстріл дороги.
Заступник начальника Генштабу ЗС Росії генерал-полковник Віктор Познихир, що модерував відеоміст, наказав вжити заходів безпеки.
Доповідь поновилась через кілька хвилин.
Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в Сирії з моментом заходу сонця офіційно набрав чинності режим припинення бойових дій, про який домовилися Сполучені Штати Америки і Росія, і до якого приєдналася частина протиборчих сил в самій Сирії.
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