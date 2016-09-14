Юнкер виступив за створення спільних збройних сил ЄС: "Більше не можна залежати від одиничних сил"

Про це він заявив під час свого щорічного виступу «Стан Європейського Союзу» в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, передає власний кореспондент УНІАН.

«Європа повинна бути сильніше, повинна мати більш сильну точку зору щодо нашої оборони. Ми не можемо більше залежати від поодиноких сил індивідуальних держав-членів. Разом ми повинні гарантувати захист наших інтересів. За десять років ми брали участь у більше ніж 30 військових та цивільних місіях. Але у нас немає постійної структури, без цього ми не в стані працювати ефективно. Ми повинні мати європейську штаб-квартиру, і тому ми повинні працювати у напрямку спільних збройних сил», - сказав Юнкер.

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На його переконання, такі збройні сили будуть доповнювати збройні сили НАТО. «Більше європейської оборони в Європі не означає менше трансатлантичної солідарності», - наголосив президент ЄК.

Також Юнкер вважає, що така співпраця принесе і економічні зиски.

У цьому зв’язку президент ЄК запропонував створити до кінця року європейський оборонний фонд, щоб «активно стимулювати дослідження та інновації у цій сфері».

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При цьому у своєму виступі Юнкер не говорив про конкретні загрози, зауваживши тільки конфлікт у Сирії, наслідки якого на собі відчуває ЄС. «Ми повинні мати європейського міністра закордонних справ. Для Сирії необхідна європейська стратегія. ЄС повинен сидіти за столом переговорів щодо майбутнього Сирії», - наголосив він.

Це не перший раз, коли президент ЄК висловлюється за створення спільних збройних сил ЄС – цю ідею він просуває з початку 2015 року. Загалом виступ Юнкера був присвячений різним аспектам стану Європейського Союзу.